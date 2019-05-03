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Нижегородские власти оценили ситуацию с георгиевскими ленточками 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Предпринимателям необходимо ответственно относится к продукции, которая реализуется в их магазинах. Об этом, комментируя ситуацию с появлением георгиевских ленточек со свастикой в ряде магазинов Нижнего Новгорода, заявил заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов изъяли такую продукцию из соответствующей торговой точки.
«Злого умысла в данном случае не было, а было скорее, неудачное использование чувствительных символов. В любом случае предприниматели должны ответственно относиться к той продукции, которая закупается и реализуется в их магазинах. Особенно в преддверии празднования Победы в Великой Отечественной войне, память о которой для нашего народа священна», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
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