Ребенка унесло ветром: ЧП в Крыму

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Инцидент в Крыму: ребенка унесло на воздушном шаре 

Рамблер + ещё 26 9 минут назад
В Крыму ребенка унесло на воздушном шаре, после того как из корзины выпали все взрослые. Спасатели с вертолета и катера отслеживали незапланированный полет шара с девочкой. В итоге он приземлился на частный дом.
Инцидент произошел сегодня утром в районе села Журавки, близ Феодосии, сообщает крымское управление МЧС России.
Воздушный шар с 4 взрослыми и подростком при посадке ударился корзиной о землю. Взрослые выпали, а 12-летняя девочка осталась внутри. Потоком ветра шар снова подняло, и он полетел в сторону Феодосийского залива.
В МЧС отреагировали быстро. Для перехвата на воде и в воздухе спасатели задействовали катер и вертолет.
«В ходе дальнейшего полета воздушный шар начал снижаться, а спустя некоторое время опустился во дворе частного домовладения города Феодосия. К счастью девочка 2007 г.р. — жительница города Самара, в медицинской помощи не нуждалась», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.
Крымские спасатели призвали жителей и гостей полуострова не «испытывать судьбу» без соответствующей подготовки и соблюдать все меры предосторожности.
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Происшествия , Видео , Александр Еремеев , МЧС , Республика Крым
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