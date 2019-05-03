Ребенка унесло ветром: ЧП в Крыму

Инцидент в Крыму: ребенка унесло на воздушном шаре

Крыму ребенка унесло на воздушном шаре, после того как из корзины выпали все взрослые. Спасатели с вертолета и катера отслеживали незапланированный полет шара с девочкой. В итоге он приземлился на частный дом.

Инцидент произошел сегодня утром в районе села Журавки, близ Феодосии, сообщает крымское управление МЧС России

Воздушный шар с 4 взрослыми и подростком при посадке ударился корзиной о землю. Взрослые выпали, а 12-летняя девочка осталась внутри. Потоком ветра шар снова подняло, и он полетел в сторону Феодосийского залива.

В МЧС отреагировали быстро. Для перехвата на воде и в воздухе спасатели задействовали катер и вертолет.

«В ходе дальнейшего полета воздушный шар начал снижаться, а спустя некоторое время опустился во дворе частного домовладения города Феодосия. К счастью девочка 2007 г.р. — жительница города Самара, в медицинской помощи не нуждалась», — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

Крымские спасатели призвали жителей и гостей полуострова не «испытывать судьбу» без соответствующей подготовки и соблюдать все меры предосторожности.