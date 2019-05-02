Грузовик врезался в самолет в Шереметьеве

"Сегодня вечером грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing", — сказал источник.

По его словам, воздушное судно принадлежит компании Nordwind Airlines.

Пострадал водитель автомобиля. Оба транспортных средства также получили серьезные повреждения. По предварительным сведениям, причиной случившегося стало плохое самочувствие пострадавшего, потеря им управления движением.