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Грузовик врезался в самолет в Шереметьеве 

Москва24 + ещё 5 41 минуту назад
Фото: телеграм-канал 112
Автомобиль технических служб врезался Boeing в аэропорту Шереметьево. Пострадал один человек, передает "Интерфакс".
"Сегодня вечером грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing", — сказал источник.
По его словам, воздушное судно принадлежит компании Nordwind Airlines.
Пострадал водитель автомобиля. Оба транспортных средства также получили серьезные повреждения. По предварительным сведениям, причиной случившегося стало плохое самочувствие пострадавшего, потеря им управления движением.
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Происшествия , Boeing , Аэропорт Шереметьево , Интерфакс
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