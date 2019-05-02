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Военный моряк совершил самоубийство в Одессе 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: AP
Военный моряк покончил жизнь самоубийством в Одесском порту, передает УНН со ссылкой на региональный отдел коммуникации полиции.
Как отмечается, это, вероятно, произошло на малом бронированном артиллерийском катере «Вышгород».
«Действительно, такой случай был», — подтвердили агентству в правоохранительных органах.
В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, за время конфликта в Донбассе самоубийство совершили более 800 украинских военнослужащих, подчеркивается в материале.
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