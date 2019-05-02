Мужчина открыл стрельбу из ружья в Москве

В Новой Москве мужчина открыл стрельбу из помпового ружья. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Инцидент произошел ночью 2 мая на улице Солнечная в городе Московский . Прибывшие на место вызова полицейские установили, что возле площадки для выгула собак между группой людей произошел конфликт, который перерос в потасовку.

«В ходе конфликта один из участников сбегал домой, откуда вынес, предположительно, помповое ружье и произвел несколько выстрелов в своих оппонентов», — сообщили в УМВД.

В результате происшествия ранения получили четыре человека. После оказания медицинской помощи троих из них отпустили, еще один госпитализирован.

Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

25 апреля возле станции метро новые Черемушки в Москве произошла стрельба. Мужчина начал стрелять из оружия, ранил одного человека, а затем покончил с собой.

Ранее 20 апреля мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина в Москве открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета. Один из детей получил ранение головы, другой — колена.