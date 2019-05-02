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Бубонная чума появилась у российской границы в Монголии 

Ura.Ru 22 минуты назад
Фото: Илья Московец © URA.RU
В монгольской провинции Баян-Улгий врачи зафиксировали две смерти от бубонной чумы. В регионе установлен карантин, власти пытаются не допустить распространения заболевания.
«Два случая смерти от бубонной чумы зафиксированы в монгольской провинции Баян-Улгий», — пишет «Росбалт» со ссылкой на китайское издание «Синьхуа». Сейчас местные власти ввели карантин и приняли меры, чтобы не допустить распространения болезни.
Провинция Баян-Улгий граничит с российскими республиками Алтай и Тыва на севере и с Китаем — на юге и западе. Yersinia pestis, которая является возбудителем бубонной чумы, из одного региона в другой могут переносить блохи на сурках, крысах и других мелких грызунах.
Ранее вспышка бубонной чумы произошла на Мадагаскаре. Тогда из 2348 заболевших погибли 202 человека, напоминает RT.
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Происшествия , В мире , Синьхуа , Росбалт , Монголия
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