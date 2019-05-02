Бубонная чума появилась у российской границы в Монголии

В монгольской провинции Баян-Улгий врачи зафиксировали две смерти от бубонной чумы. В регионе установлен карантин, власти пытаются не допустить распространения заболевания.

«Два случая смерти от бубонной чумы зафиксированы в монгольской провинции Баян-Улгий», — пишет «Росбалт» со ссылкой на китайское издание «Синьхуа». Сейчас местные власти ввели карантин и приняли меры, чтобы не допустить распространения болезни.

Провинция Баян-Улгий граничит с российскими республиками Алтай и Тыва на севере и с Китаем — на юге и западе. Yersinia pestis, которая является возбудителем бубонной чумы, из одного региона в другой могут переносить блохи на сурках, крысах и других мелких грызунах.

Ранее вспышка бубонной чумы произошла на Мадагаскаре. Тогда из 2348 заболевших погибли 202 человека, напоминает RT.