«Телефонный террорист» — это безработный среднего возраста

Большинство людей, осуждённых за заведомо ложное сообщение о заложенной бомбе, являются безработными и относятся к категории среднего возраста.

Всего в 2018 году российские суды вынесли 576 приговоров «телефонным террористам», говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ . Из всех осуждённых только 54 человека получили наказание в виде лишения свободы, как правило на срок не более трёх лет. Остальные отделались штрафами на общую сумму 5,5 миллиона рублей.

При этом статья 207 УК РФ, по которой судят подобных «шутников», предусматривает гораздо более строгие санкции. За совершение преступления без отягчающих обстоятельств можно заплатить штраф в размере 1 миллиона рублей или отправиться на восемь лет в колонию. Если «шутка» закончилась тяжкими последствиями или человеческими жертвами, то размер штрафа увеличивается до 2 миллионов рублей, а срок пребывания в казённом учреждении — до 10 лет. Однако в 2018 году подобных последствий не было.

Среди осуждённых 65 женщин. Основную часть любителей «порадовать» окружающих сообщением о заложенной бомбе — 324 человека — составляют, как ни странно, люди в возрасте от 30 до 49 лет. Дальше идут люди старше 50 лет — таких набралось 114 человек. Пенсионеры «минировали» объекты 40 раз, а подростки — всего 28.

Судя по данным судебной статистики, большинство «телефонных террористов» занимаются этим на почве безделья. Среди осуждённых 385 человек оказались нетрудоустроенными: это безработные, лица без постоянного источника дохода и нетрудоспособные. В то же время, в компанию «шутников» затесался один сотрудник правоохранительных органов

Если посмотреть на уровень образования «минёров», то выяснится, что 474 человека имеют среднее образование, обладателей вузовских дипломов набралось 59 человек, ученики и студенты выслушали обвинительный приговор 23 раза.

При этом, как свидетельствует статистика, люди, склонные к подобным «шуткам», чаще всего выбирают объекты для ложного «минирования», расположенные недалеко от места их проживания.