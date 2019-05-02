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Русская школа загорелась в столице Абхазии 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вторая русская школа имени Пушкина загорелась в самом центре столицы Абхазии Сухуме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.
Как отмечается, пожар произошел утром в четверг, 2 мая. Огонь был замечен на крыше.
В настоящее время борьбу с огнем ведут более 100 пожарных, пожар удалось локализовать.
"Крыша здания сгорела, но нам удалось сохранить классные кабинеты с находившимся там имуществом. Говорить о причинах и ущербе пока рано", — отметил глава МЧС Лев Квициния.
Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Абхазия
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