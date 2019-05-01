Французская полиция избила корреспондентку РИА Новости

Корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова была избита французскими полицейскими во время разгона массовых беспорядков в Париже. Об этом сообщается на сайте агентства.

Иванова снимала на мобильный телефон беспорядки, произошедшие во время первомайской демонстрации. В попытке разогнать бунтовщиков правоохранители размахивали дубинками и несколько раз ударили журналистку по голове и руке.

Серьезных травм корреспондентка не получила. Сейчас она оправилась в местную больницу. Известно, что на Ивановой была каска с указанием, что она является представителем СМИ, а также соответствующая повязка.

Столкновения протестующих с полицией в Париже продолжаются с конца 2018 года. 1 мая «желтые жилеты» вышли на очередную демонстрацию и столкнулись с местными правоохранителями. Против манифестантов применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и дымовые шашки.

Протесты в Париже начались после того, как стало известно о планах государства повысить налог на бензин. Несмотря на введенный мораторий, «желтые жилеты» продолжают демонстрации.

В апреле во время освещения беспорядков в Северной Ирландии была убита 29-летняя журналистка Лайра Макки (Lyra McKee). Она получила огнестрельное ранение.