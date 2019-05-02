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Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят 

Lenta.ru + ещё 19 20 минут назад
Фото: ВКонтакте
Заведующую детским садом, заставившую ребенка целовать землю, уволят. Об этом изданию «Кубанские новости» сообщил директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.
По его словам, женщина будет уволена в ближайший рабочий день. Также ведомство поддержит любые обвинения в ее адрес от родителей, поданные в правоохранительные органы.
«Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей», — пояснил чиновник.
Об инциденте стало известно 1 мая. В сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю.
Выяснилось, что мальчика унижала заведующая детсадом, свой поступок она объяснила тем, что «сложный ребенок» якобы «сказал, что ненавидит русских и Россию». Поведением женщины заинтересовалась полиция, была начата проверка.
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Происшествия , Алексей Некрасов , МВД , Краснодар
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