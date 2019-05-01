Манифестанты в Париже отметили Первомай погромами и драками

Первомайское шествие в Париже привело к тому, что там вспыхнули беспорядки и произошли столкновения манифестантов с полицейскими. Уже есть пострадавшие с обеих сторон. Спецназ задержал по меньшей мере двух человек из числа хулиганов — с места событий их грубо волокли за ноги.

Первые беспорядки вспыхнули во французской столице ещё до официального начала первомайского шествия. Группа одетых в чёрное людей, представителей так называемого движения black block, стала агрессивно провоцировать силовиков на бульваре Монпарнас. В стражей порядка летели стеклянные бутылки и пивные банки, раздалось несколько громких хлопков, сообщает РИА Новости.

В ответ на агрессивные действия манифестантов полиция применила резиновые пули, дымовые шашки и дубинки, а также распылила слезоточивый газ.

Работа метрополитена города нарушена из-за протестов. Некоторые станции закрылись в 7:00 по местному времени, писал News.ru.