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Манифестанты в Париже отметили Первомай погромами и драками 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первомайское шествие в Париже привело к тому, что там вспыхнули беспорядки и произошли столкновения манифестантов с полицейскими. Уже есть пострадавшие с обеих сторон. Спецназ задержал по меньшей мере двух человек из числа хулиганов — с места событий их грубо волокли за ноги.
Первые беспорядки вспыхнули во французской столице ещё до официального начала первомайского шествия. Группа одетых в чёрное людей, представителей так называемого движения black block, стала агрессивно провоцировать силовиков на бульваре Монпарнас. В стражей порядка летели стеклянные бутылки и пивные банки, раздалось несколько громких хлопков, сообщает РИА Новости.
В ответ на агрессивные действия манифестантов полиция применила резиновые пули, дымовые шашки и дубинки, а также распылила слезоточивый газ.
Работа метрополитена города нарушена из-за протестов. Некоторые станции закрылись в 7:00 по местному времени, писал News.ru.
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Происшествия , В мире , РИА Новости
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