Театр «У Никитских ворот» откроется в мае

Представители Департамента культуры Москвы пообещали, что театр «У Никитских ворот» возобновит работу уже в мае этого года. Сейчас здание опечатано из-за проблем с подключением воды, однако в Департаменте

В ближайшее время специалисты МЧС , Департамента культуры и сотрудники театра разработают комплекс мер для устранения неполадок. Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры сообщает, что запланированные до конца сезона спектакли проведут с учетом рекомендаций по обеспечению безопасности. В крайнем случае, будет рассмотрен вопрос о предоставлении альтернативного помещения.

— В данный момент специалисты АО "Мосводоканал" уже занимаются реорганизацией подключения здания театра к наружным сетям централизованной системы водоснабжения, — сообщили в пресс-службе департамента.

Столичный Депкульт еще в 2016 году выделил средства и заключил договоры с исполнителями работ, однако подрядчики не справились вовремя, поэтому в декабре прошлого года за дело взялся Мосводоканал.