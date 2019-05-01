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Театр «У Никитских ворот» откроется в мае 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители Департамента культуры Москвы пообещали, что театр «У Никитских ворот» возобновит работу уже в мае этого года. Сейчас здание опечатано из-за проблем с подключением воды, однако в Департаменте
В ближайшее время специалисты МЧС, Департамента культуры и сотрудники театра разработают комплекс мер для устранения неполадок. Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры сообщает, что запланированные до конца сезона спектакли проведут с учетом рекомендаций по обеспечению безопасности. В крайнем случае, будет рассмотрен вопрос о предоставлении альтернативного помещения.
— В данный момент специалисты АО "Мосводоканал" уже занимаются реорганизацией подключения здания театра к наружным сетям централизованной системы водоснабжения, — сообщили в пресс-службе департамента.
Столичный Депкульт еще в 2016 году выделил средства и заключил договоры с исполнителями работ, однако подрядчики не справились вовремя, поэтому в декабре прошлого года за дело взялся Мосводоканал.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Мосводоканал , МЧС , АГН "Москва" , Москва
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