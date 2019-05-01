Ассанжу вынесли приговор

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Лондонский суд вынес приговор Ассанжу 

Рамблер 13 минут назад
Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Прискорбный исход: Ассанжа продали американцам
Такое решение вынес суд Лондона, руководствуясь тем, что, как отметила судья Дебора Тейлор, он «обошелся налогоплательщикам в £16 млн», а его нарушение находится «за пределами самых серьёзных из предъявленных ему обвинений», сообщает Sky News.
До недавнего времени Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но президент Эквадора Ленин Морено отказал ему в предоставлении убежища, и 11 апреля его выдали британским властям.
Произошло это в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции основателя Wikileaks. Суд оставил его под стражей.
Джулиан Ассанж создал портал WikiLeaks в 2006 году и получил известность в 2010 году после публикации секретного досье США о ходе войны в Афганистане и Ираке.
Происшествия , Видео , В мире , Криминал , Джулиан Ассанж , Wikileaks , Sky News
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