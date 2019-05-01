Ассанжу вынесли приговор

Лондонский суд вынес приговор Ассанжу

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Такое решение вынес суд Лондона, руководствуясь тем, что, как отметила судья Дебора Тейлор, он «обошелся налогоплательщикам в £16 млн», а его нарушение находится «за пределами самых серьёзных из предъявленных ему обвинений», сообщает Sky News

До недавнего времени Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но президент Эквадора Ленин Морено отказал ему в предоставлении убежища, и 11 апреля его выдали британским властям.

Произошло это в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции основателя Wikileaks. Суд оставил его под стражей.