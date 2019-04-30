Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Театр «У Никитских ворот» назвал причину нарушения пожарной безопасности 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Театр «У Никитских ворот», который ранее сегодня был опечатан судебными приставам, назвал причину, по которой не может выполнить требования по пожарной безопасности. Информация об этом была опубликована пресс-службой театра.
«Для обеспечения работоспособности системы пожарного водопровода необходимо подключение здания театра к наружным сетям централизованной системы холодного водоснабжения города. Этой сложной технической задачей театр занимается несколько лет», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте театра.
Также добавляется, что в настоящее время разработана проектная документация, а в декабре был заключен договор с предприятием «Мосводоканал».
В сообщении пресс-службы сказано, что срок исполнения контракта — сентябрь 2020 года.
В театре выразили надежду на то, что специалисты «Мосводоканала» в сложившейся ситуации смогут сделать все необходимые работы до открытия нового театрального сезона, то есть, практически на год раньше ранее поставленного срока исполнения контракта.
Несмотря на это в сообщении пресс-службы отмечается, что спектакль «Песни нашего двора», будет показан во дворе театра «У Никитских ворот» в ранее указанные даты.
Днем 30 апреля стало известно, что судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность театра «У Никитских ворот» и опечатали его. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности.
360tv.ru: последние новости
Бутина рассказала об условиях содержания в американской тюрьме Женщина покусала полицейского в Чернобыле Спецкомиссия выяснит, от чего умерли два российских моряка при переходе в ЮАР
Комментарии
Происшествия , Общество , Мосводоканал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ждали пять лет»: Донбасс в паспортном ажиотаже42
«Я начну крупномасштабную войну»183
Протест: Выдача паспортов Донецку взбудоражила Киев344
«Плакал Рамзан»: Зеленский раскаялся перед мусульманами98
Конец проекту? Владелец «Голоса» начал нервничать208
Видео
В Венесуэле начался путч
В мире Латинская Америка
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Кисловодск затопило после сильнейшего ливня
Происшествия
Новая война? Что стоит за ультиматумами Москвы и Киева
Политика Статьи
Появилось видео танцующих в макете МКС балерин
Наука и техника
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пока вы спали: названы сроки наступления глобальной катастрофы
Общество
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение