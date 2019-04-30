Театр «У Никитских ворот», который ранее сегодня был опечатан судебными приставам, назвал причину, по которой не может выполнить требования по пожарной безопасности. Информация об этом была опубликована пресс-службой театра.
«Для обеспечения работоспособности системы пожарного водопровода необходимо подключение здания театра к наружным сетям централизованной системы холодного водоснабжения города. Этой сложной технической задачей театр занимается несколько лет», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте театра.
Также добавляется, что в настоящее время разработана проектная документация, а в декабре был заключен договор с предприятием «Мосводоканал».
В сообщении пресс-службы сказано, что срок исполнения контракта — сентябрь 2020 года.
В театре выразили надежду на то, что специалисты «Мосводоканала» в сложившейся ситуации смогут сделать все необходимые работы до открытия нового театрального сезона, то есть, практически на год раньше ранее поставленного срока исполнения контракта.
Несмотря на это в сообщении пресс-службы отмечается, что спектакль «Песни нашего двора», будет показан во дворе театра «У Никитских ворот» в ранее указанные даты.
Днем 30 апреля стало известно, что судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность театра «У Никитских ворот» и опечатали его. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности.