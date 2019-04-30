Театр «У Никитских ворот» назвал причину нарушения пожарной безопасности

Театр «У Никитских ворот», который ранее сегодня был опечатан судебными приставам, назвал причину, по которой не может выполнить требования по пожарной безопасности. Информация об этом была опубликована пресс-службой театра.

«Для обеспечения работоспособности системы пожарного водопровода необходимо подключение здания театра к наружным сетям централизованной системы холодного водоснабжения города. Этой сложной технической задачей театр занимается несколько лет», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте театра.

Также добавляется, что в настоящее время разработана проектная документация, а в декабре был заключен договор с предприятием «Мосводоканал»

В сообщении пресс-службы сказано, что срок исполнения контракта — сентябрь 2020 года.

В театре выразили надежду на то, что специалисты «Мосводоканала» в сложившейся ситуации смогут сделать все необходимые работы до открытия нового театрального сезона, то есть, практически на год раньше ранее поставленного срока исполнения контракта.

Несмотря на это в сообщении пресс-службы отмечается, что спектакль «Песни нашего двора», будет показан во дворе театра «У Никитских ворот» в ранее указанные даты.

Днем 30 апреля стало известно, что судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность театра «У Никитских ворот» и опечатали его. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности.