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Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии. Ролик появился в аккаунте Severe Weather Europe в Facebook.
Как сообщает местное издание digi24, стихийное бедствие произошло вечером 30 апреля. Экстремальное явление было замечено на юге страны в районе Дражна, округ Кэлэраш.
Торнадо был впервые снят водителями, ехавшими по шоссе. Люди останавливались на дороге в растерянности: по словам очевидцев, воздушные потоки двигались крайне быстро, поднимая густую пыльную завесу на сотнях метров вокруг.
По словам местных властей, торнадо разрушил около десятка домов и перевернул автобус с пассажирами. В округе Кэлэраш работают спасательные службы.
Ранее американская телеведущая Элла Дорси (Ella Dorsey) сообщила, что получила множество угроз от неизвестных после того, как прервала эфир ради срочного предупреждения о торнадо. Зрители рассердились из-за того, что журналисты остановили трансляцию турнира по гольфу.
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Происшествия , Видео , Румыния
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