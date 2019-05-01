Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии . Ролик появился в аккаунте Severe Weather Europe в Facebook.

Как сообщает местное издание digi24, стихийное бедствие произошло вечером 30 апреля. Экстремальное явление было замечено на юге страны в районе Дражна, округ Кэлэраш.

Торнадо был впервые снят водителями, ехавшими по шоссе. Люди останавливались на дороге в растерянности: по словам очевидцев, воздушные потоки двигались крайне быстро, поднимая густую пыльную завесу на сотнях метров вокруг.

По словам местных властей, торнадо разрушил около десятка домов и перевернул автобус с пассажирами. В округе Кэлэраш работают спасательные службы.

Ранее американская телеведущая Элла Дорси (Ella Dorsey) сообщила, что получила множество угроз от неизвестных после того, как прервала эфир ради срочного предупреждения о торнадо. Зрители рассердились из-за того, что журналисты остановили трансляцию турнира по гольфу.