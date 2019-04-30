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Россиян атаковали одичавшие свиньи 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В Курганской области одичавшие и оголодавшие свиньи атаковали жителей деревни Казанцево Катайского района, пишет издание Ura.ru, в распоряжении которого оказалась подписанная 16 селянами жалоба.
Семь лет назад из Екатеринбурга в Казанцево переехал фермер Вячеслав Торянский, который купил около 70 голов лошадей, 100 голов коров, а также свиней. По словам сельчан, скот гуляет по всей деревне и выходит на трассу, лошадей неоднократно сбивали автомобили. Животные портят посевы, за ними никто не убирает навоз.
Местные жители написали, что свиней никто не кормит, и зимой с голодухи они едят друг друга. Весной Торянский их выпускает, и они бродят по всей деревне. Свиньи ходят по помойкам, едят падаль, нападают на людей, взрослым и детям приходится от них убегать.
По подсчетам сельчан, по окрестностям бродит около 200 принадлежащих Торянскому животных, а свиньи уже скрестились с дикими кабанами. Власти до сих пор не предприняли никаких мер, несмотря на жалобы населения.
Торянский назвал претензии сельчан необоснованными и сказал, что держит свиней в загоне.
«Сегодня приезжали ветеринары, ничего не подтвердилось», — указал фермер.
Глава района Юрий Малышев подтвердил, что животные заперты, но он пообещал провести проверку после жалобы сельчан.
20 марта житель поселка Золотой Хабаровского края застрелил амурского тигра, убившего его корову. Хищник забрался в сарай и напал на находившуюся там скотину.
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Происшествия , Юрий Малышев , Екатеринбург , Курганская Область
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