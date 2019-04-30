Россиян атаковали одичавшие свиньи

Курганской области одичавшие и оголодавшие свиньи атаковали жителей деревни Казанцево Катайского района, пишет издание Ura.ru, в распоряжении которого оказалась подписанная 16 селянами жалоба.

Семь лет назад из Екатеринбурга в Казанцево переехал фермер Вячеслав Торянский, который купил около 70 голов лошадей, 100 голов коров, а также свиней. По словам сельчан, скот гуляет по всей деревне и выходит на трассу, лошадей неоднократно сбивали автомобили. Животные портят посевы, за ними никто не убирает навоз.

Местные жители написали, что свиней никто не кормит, и зимой с голодухи они едят друг друга. Весной Торянский их выпускает, и они бродят по всей деревне. Свиньи ходят по помойкам, едят падаль, нападают на людей, взрослым и детям приходится от них убегать.

По подсчетам сельчан, по окрестностям бродит около 200 принадлежащих Торянскому животных, а свиньи уже скрестились с дикими кабанами. Власти до сих пор не предприняли никаких мер, несмотря на жалобы населения.

Торянский назвал претензии сельчан необоснованными и сказал, что держит свиней в загоне.

«Сегодня приезжали ветеринары, ничего не подтвердилось», — указал фермер.

Глава района Юрий Малышев подтвердил, что животные заперты, но он пообещал провести проверку после жалобы сельчан.

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