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Участник банды Басаева получил 13 лет 

Вести.Ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов. Следственный комитет Росси доказал, что Мусаланов принимал участие в нападении на военнослужащих в Новолакском районе Дагестана. Один военнослужащий при этом погиб, а трое были ранены.
Приговор Муласанову вынес Верховный суд Дагестана, сообщает РИА Новости. Он признан виновным по статье 317 Уголовного кодекса России ("Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности").
За массовые убийства военнослужащих и мирного населения к ответственности за последние 20 лет были привлечены 72 участника нападений на Болихский и Цумадинский районы Дагестана. 28 участников банды Басаева-Хаттаба все еще находятся в федеральном розыске.
25 апреля сотрудники ФСБ задержали двух скрывавшихся от правосудия боевиков — Тахира Бегельдиева и Наримана Отепова.
Уголовное преследование семи террористов, включая Шамиля Басаева, прекращено в связи со смертью боевиков.
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Происшествия , Криминал , ХАТТАБ , Шамиль Басаев , ФСБ , СКР , ФСИН , РИА Новости , Республика Дагестан
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