В Ярославле молодые люди обстреляли два автобуса

Двое молодых людей вечером в понедельник в Ярославле обстреляли из пневматического оружия два автобуса, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления Росгвардии. "Во Фрунзенском районе города Ярославля около одного из домов по Московскому проспекту молодые люди произвели несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия, в сторону двух пассажирских автобусов ЛиАЗ. В этот момент пассажиров в салоне не было, транспорт направлялся к конечной остановке маршрута", — говорится в сообщении. Были повреждены окна автобусов со стороны водителей. Молодых людей задержали и передали полиции, при них нашли пневматический пистолет и металлические шарики. Предполагается, что стрельба велась с балкона. "Полицейскими в отношении молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ ("Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах") и направлены для рассмотрения в суд", — добавили в пресс-службе.