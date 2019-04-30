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В Ярославле молодые люди обстреляли два автобуса 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двое молодых людей вечером в понедельник в Ярославле обстреляли из пневматического оружия два автобуса, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
"Во Фрунзенском районе города Ярославля около одного из домов по Московскому проспекту молодые люди произвели несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия, в сторону двух пассажирских автобусов ЛиАЗ. В этот момент пассажиров в салоне не было, транспорт направлялся к конечной остановке маршрута", — говорится в сообщении.
Были повреждены окна автобусов со стороны водителей.
Молодых людей задержали и передали полиции, при них нашли пневматический пистолет и металлические шарики. Предполагается, что стрельба велась с балкона.
"Полицейскими в отношении молодых людей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ ("Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах") и направлены для рассмотрения в суд", — добавили в пресс-службе.
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Происшествия , ЛиАЗ , Ярославль
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