Неожиданный поворот в деле дознавательницы: кто подделал медсправки

Следователи сочли подделкой медсправки о наличии опухоли у экс-полицейского Павла Яромчука, обвиняемого по делу об изнасиловании уфимской дознавательницы. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас следствие выясняет, как Яромчуку удалось получить эти медицинские документы.

26 апреля суд Уфы выпустил Яромчука из СИЗО под домашний арест по состоянию здоровья. Сообщалось, что у него обнаружили опухоль головного мозга.

По данным Mash, после этого следователи лично отвезли Яромчука на МРТ, которая никаких опухолей не выявила. По этому факту возбудили дело по статье 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия).

Прокуратура Уфы и потерпевшая подали апелляции на перевод эс-полицейского под домашний арест.

Адвокат Яромчука Наиль Багаутдинов утверждает, что справки настоящие. По его словам, наличие опухоли подтвердили и в специализированной клинике в Москве. Адвокат добавил, что речь идет о доброкачественном образовании, которое нужно либо оперировать, либо лечить амбулаторно.

Троих полицейских из Уфы 31 октября задержали по подозрению в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы. Фигурантами дела стали начальники отделов полиции. Их уволили из МВД , затем суд отправил всех троих под арест.

СМИ писали, что перед преступлением полицейские распивали алкоголь в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району, а дознавательницу на «застолье» пригласила женщина-коллега, которая может оказаться соучастницей преступления.

Позже ДНК-экспертиза выявила биоматериалы одного из полицейских на теле девушки и следы сексуального насилия.