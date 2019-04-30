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Взрывотехники обезвредили бомбу в Крайстчёрче 

News.ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: Xinhua/Global Look Press
Силовики обнаружили и обезвредили взрывное устройство в новозеландском городе Крайстчёрче.
Офицеры полиции обнаружили пакет со взрывным устройством и боеприпасами во дворе одного из домов на Ньюкасл-стрит в Крайстчёрче. Команда взрывотехников обезвредила устройство, и опасности оно не представляет, — цитирует ТАСС текст сообщения полиции.
Задержанный на месте инцидента мужчина отвечает на вопросы полицейских и помогает в расследовании. Оцепление с прилегающих улиц снято.
Ранее News.ru сообщал, что сотрудники силовых ведомств прибыли в район Филлипстаун Крайстчёрча после сообщения о заложенной в одном из пустующих домов бомбе.
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Происшествия , В мире , ИТАР-ТАСС
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