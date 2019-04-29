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Экс‐главу головного предприятия Роскосмоса отправили в СИЗО 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Ушедший в отставку в июле прошлого года исполняющий обязанности генерального директора НПО «Техномаш» (входит в Роскосмос) Дмитрий Панов стал фигурантом дела о крупном хищении. В понедельник, 29 апреля, Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего топ-менеджера до 24 июня.
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента из зала суда, Панову вменяют хищение 400 миллионов рублей, выделенных из государственного бюджета.
Панова задержали еще 25 апреля в рамках расследования уголовного дела о расхищении бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ. Об этом сообщил «Коммерсант».
По данным следствия, в 2017 году «НПО „Техномаш“» в качестве генерального подрядчика должно было провести реконструкцию «Пермского порохового завода». Головная компания Роскосмоса заключила контракт на работы с ООО «Москапстрой» после проведения закрытого комплекса. По документам компания должна была провести строительно-монтажные работы, а также техническое перевооружение трансформаторных подстанций.
В ходе переговоров стороны заключили еще несколько договоров. Исходя из соглашений, «Техномаш» начал отправлять авансовые платежи на общую сумму 440 миллионов рублей. Никаких работ при этом проведено не было.
Сначала Панов проходил по делу свидетелем, но после следователи сделали его подозреваемым. Сам бывший руководитель просил отправить его под домашний арест, в связи с плохим здоровьем. По его словам, во время прохождения военной службы он получил множественные ранения и контузию. Кроме того, на его иждивении находятся отец-инвалид, жена и двое детей.
Дмитрий Панов ушел с поста руководителя НПО «Техномаш» в августе прошлого года после того, как новый глава госкорпорации Дмитрий Рогозин пообещал провести перестановки среди руководства космических предприятий. Панов занимал свой пост в головном предприятии Роскосмоса шесть лет.
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Происшествия , Криминал , Дмитрий Рогозин , Дмитрий Панов , Роскосмос , ФСИН , Москва
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