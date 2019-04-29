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Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе 

Газета.Ru + ещё 8 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что Ткачук, сыгравший в фильме о молодежной преступности "Пираньи Неаполя", сам был ранен в одном из оживленных кварталов города.
18-летний актер госпитализирован после нападения группы подростков, его друг получил травмы от ударов руками и ногами.
Пострадавший рассказал, что инцидент произошел из-за того, что его спросили, является ли он выходцем одного из соседних районов.
Ранее звезду сериала "Империя" избили фанаты Трампа.
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Происшествия , Криминал , Шоу-бизнес , РИА Новости , Неаполь
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