На Урале вынесли приговор бывшим военнослужащим по делу об ограблении АЗС

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшим военнослужащим по делу об ограблении автозаправочной станции, сообщает URA.RU.

«Старший сержант запаса Михаил Поздняков и рядовой запаса Аскар Байтусов, ранее проходившие службу по контракту в войсковых частях 86789 и 6830, признаны виновными в совершении преступления по статье «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в помещение», — заявили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

По версии следователей, в 2018 году Поздняков и Байтусов вместе с двумя гражданскими проникли в помещение АЗС и похитили 45 тыс. рублей, угрожая оператору заправки травматическим пистолетом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Краснодарском крае осудили двух обвиняемых в совершении серии разбойных нападений.