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ЧП в Москве: что будет с «украинской любовницей Саакашвили» 

Рамблер 1 час назад
Бывшая "любовница" Саакашвили Елена Бурчак, устроила ДТП в Москве.
Елена Бурчак, которую журналисты называли любовницей Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе. Как сообщают СМИ вечером в субботу, 27 апреля, Бурчак за рулем своего Porshe протаранила Range Rover. В аварии пострадал один человек.
По данным СМИ, красавица "разрулила" все вопросы на месте, без участия полиции. Позже Елена поблагодарила своих подписчиков за беспокойство и написала, что хочет купить себе новый Porshe.
Место ДТП Бурчак покинула на Maybach черного цвета с охраной.
За несколько минут до аварии, модель выложила в Instagram видео, где показала, как катается по Кутузовскому проспекту со скоростью выше 150 километров в час. После аварии сториз было удалено.
Как сообщали украинские СМИ Елена Бурчак и Михаил Саакашвили познакомились в Киеве, на вечеринке. Спустя некоторое время они вместе отдыхали в Монако и недолго встречались. Говорят, именно Саакашвили подарил люксовый автомобиль. Сама Бурчак не скрывала своих отношений с экс-президентом и даже рассказывала об этом на телевидении. Сейчас модель проживает в Москве.
Как выяснили СМИ, Елена Бурчак была не единственной любовницей Саакашвили на Украине.
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Происшествия , Фото , Михаил Саакашвили , Москва
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