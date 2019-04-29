ЧП в Москве: что будет с «украинской любовницей Саакашвили»

Бывшая "любовница" Саакашвили Елена Бурчак, устроила ДТП в Москве

Елена Бурчак, которую журналисты называли любовницей Саакашвили, попала в ДТП на Минском шоссе. Как сообщают СМИ вечером в субботу, 27 апреля, Бурчак за рулем своего Porshe протаранила Range Rover. В аварии пострадал один человек.

По данным СМИ, красавица "разрулила" все вопросы на месте, без участия полиции. Позже Елена поблагодарила своих подписчиков за беспокойство и написала, что хочет купить себе новый Porshe.

Место ДТП Бурчак покинула на Maybach черного цвета с охраной.

За несколько минут до аварии, модель выложила в Instagram видео, где показала, как катается по Кутузовскому проспекту со скоростью выше 150 километров в час. После аварии сториз было удалено.

Как сообщали украинские СМИ Елена Бурчак и Михаил Саакашвили познакомились в Киеве, на вечеринке. Спустя некоторое время они вместе отдыхали в Монако и недолго встречались. Говорят, именно Саакашвили подарил люксовый автомобиль. Сама Бурчак не скрывала своих отношений с экс-президентом и даже рассказывала об этом на телевидении. Сейчас модель проживает в Москве.

Как выяснили СМИ, Елена Бурчак была не единственной любовницей Саакашвили на Украине.