Пожилой мужчина покончил с собой в больнице на западе Москвы

В одной из столичных клиник на западе Москвы , мужчина в возрасте, не дождавшись предстоящей операции, свёл счёты с жизнью.

По данному факту начата проверка, устанавливают обстоятельства гибели человека, — добавили в ведомстве.

Ранее News.ru писал, что мужчина открыл стрельбу в разгар дня на юго-западе столицы, после чего покончил с собой. Инцидент случился возле станции метро «Новые Черёмушки». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.