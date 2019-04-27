В одной из столичных клиник на западе Москвы, мужчина в возрасте, не дождавшись предстоящей операции, свёл счёты с жизнью.
В пресс-службе ГСУ СК России по Москве засвидетельствовали обнаружение тела, не раскрывая подробностей, пишет ТАСС.
По данному факту начата проверка, устанавливают обстоятельства гибели человека, — добавили в ведомстве.
Ранее News.ru писал, что мужчина открыл стрельбу в разгар дня на юго-западе столицы, после чего покончил с собой. Инцидент случился возле станции метро «Новые Черёмушки». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.