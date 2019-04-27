«Верится с трудом»: как Караулова вышла на свободу

Отец и мать 23-летней москвички Варвары Карауловой , осужденной на 4,5 года заключения за попытку вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ — запрещена в России ) признались что счастливы в связи с решением суда освободить девушку по УДО. Адвокат Карауловой сообщил, что испытывает радостное опустошение после завершения дела.

Москвичка Варвара Караулова, осужденная в декабре 2016 года на 4,5 года заключения в колонии общего режима за попытку вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (организация запрещена в России) вышла на свободу в рамках условно-досрочного освобождения.

Мама 23-летней Карауловой призналась, что счастлива. Однако она отметила, что досрочное освобождение дочери пока не укладывается в ее голове, передает RT.

«У меня в голове пока не укладывается, что черная полоса в моей жизни закончилась. Уверена, что впереди все будет замечательно» — добавила Кира Караулова.

Кроме того, мать освобожденной напомнила, что 27 апреля ровно 3,5 года, как задержали ее дочь. По ее словам, число 27 постоянно их преследует.

«27 мая она сбежала, 27 октября ее задержали, 27 апреля она выходит, в день рождения прабабушки», — заключила Кира Караулова.

Отец Карауловой Павел сообщил, что ему «не верилось» в такое решение суда.

«На седьмом небе находимся, только верится с трудом очень, до сих пор», — заявил папа Карауловой.

Он добавил, что «в шоке» от справедливого решения суда. Караулов рассказал, что его дочь тоже счастлива, передает ФАН.

Адвокат Карауловой Сергей Бадамшин также рассказал о трудностях этого дела.

«С 15-го года мы бились за Варю. Слава Богу, что сейчас, в таком последнем рывке с этим УДО мы смогли добиться справедливости.

Что касается эмоций, испытываю счастье и очень рад за Варю, очень рад за ее близких и ее семью, за тех, кто ее ждал, переживал за нее. Я знаю, как Кира, ее мама, моталась в колонии и знаю, сколько пришлось переживать. Много мы не говорили, но много всяких моментов возникало в связи с содержанием под стражей и отбытием наказания в колонии. Непростой труд был для ее мамы», — пояснил юрист.

Он отметил, что испытывает радостное опустошение после завершения дела.

«Как адвокат могу сказать, что все, что делалось нами, было сделано правильно и мы ни о чем не жалеем. Ни я, ни Варя не жалеем — я говорил, когда я к ней приехал перед УДО и спросил, правильным ли мы путем пошли, как она считает. Она ответила, что ей с этим жить. Поэтому мы все сделали правильно, все, что нужно было, мы сделали, и вот эта последняя финальная точка является таким пасхальным подарком Варе и ее семье. Я тоже очень рад, счастлив и считаю, что приложил непосредственно к этому руку», — сказал адвокат.

«Она понесла наказание, не сопоставимое по своей тяжести с тем, что она совершила», — отметил правозащитник.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что решение суда об УДО из колонии Карауловой соответствуют современной концепции гуманизации уголовного права в России. Она также выразила надежду на то, что решение суда «устоится» и вступит в силу в предусмотренные законом сроки.

«Мне кажется, что это решение сегодня в духе общей концепции гуманизации уголовного процесса и милосердия к тем людям, которые сделали вывод из той ситуации, в которую попали», — заявила Москалькова.

Освободить Караулову из колонии накануне распорядился Вологодский городской суд. В постановлении говорится, что бывшая студентка обязана раз в месяц являться на учет, а также не менять ПМЖ.

Напомним, что Караулова, будучи студенткой второго курса факультета философии МГУ , в конце мая 2015 года втайне от родителей уехала в Стамбул. Спустя неделю ее и еще 14 россиян задержали на турецко-сирийской границе — их заподозрили в попытке примкнуть к ИГ. Девушку выдворили в Москву. Однако проверка СК не смогла доказать факт возможной вербовки Карауловой. По уголовному делу она сначала проходила как свидетель.

Несмотря на это осенью 2015 года против Карауловой все же было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205.5 УК РФ «Приготовление к участию в деятельности террористической организации». 28 октября Лефортовский суд Москвы арестовал девушку. В ноябре ей официально предъявили обвинение. Спустя почти год дело передали в суд.

В ходе судебных заседаний Караулова рассказала, что начала общение со своим вербовщиком еще в 10-м классе. При этом изначально он позиционировал себя как человека, исповедующего язычество.

Лишь в 2014 году он стал поднимать темы, которые касались ислама.

Позже девушка заинтересовалась и решила сама принять эту религию. Окончив школу и поступив в МГУ, Караулова потеряла всех друзей и общалась только со своим вербовщиком, передает НСН.

Подсудимая также сообщила, что даже вышла замуж за сирийского боевика по Skype, однако тот вскоре перестал с ней общаться. Расстроившись, девушка нашла в сети нового возлюбленного и собралась переехать к нему в Сирию.