В Хабаровском крае разбился самолет

Стало известно о происшествии, которое произошло в Хабаровском крае . По имеющейся на момент публикации информации, разбился спортивный легкомоторный самолет Як-18.

На момент происшествия на борту находилось два человека — пилот и пассажир, они погибли. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Отмечается, что легкомоторный самолет упал вдали от жилых строений.

На месте происшествия работают сотрудники следственных органов, которые проводят проверку. По предварительной информации, на полет был весь необходимый пакет документов и согласований.