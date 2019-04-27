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В Хабаровском крае разбился самолет 

РИА «ФедералПресс» + ещё 5 20 минут назад
Фото: РИА Новости/архивное фото
Стало известно о происшествии, которое произошло в Хабаровском крае. По имеющейся на момент публикации информации, разбился спортивный легкомоторный самолет Як-18.
На момент происшествия на борту находилось два человека — пилот и пассажир, они погибли. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Отмечается, что легкомоторный самолет упал вдали от жилых строений.
На месте происшествия работают сотрудники следственных органов, которые проводят проверку. По предварительной информации, на полет был весь необходимый пакет документов и согласований.
Самолет Як-18 и его модификации в основном используется для первоначального обучения пилотов гражданской авиации. В июле 1955 года на таком воздушном судне поднялся в небо Юрий Гагарин.
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Происшествия , Катастрофы , Юрий Гагарин , Хабаровский Край
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