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Караулову освободили из колонии в Вологде 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 48 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ; организация запрещена в России), освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно.
Караулову встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони; в сопровождении сотрудницы колонии они быстро проследовали в машину, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Караулова не стала разговаривать с журналистами, сказав только, что счастлива.
Напомним, в апреле Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой, которая провела в тюрьме 3,5 года.
Караулову (позже сменила имя на Александру Иванову) задержали в октябре 2015 года в Турции за попытку примкнуть к ИГ. Она втайне от близких улетела в Стамбул, где с группой россиян попыталась попасть в Сирию.
Девушку осудили. Позже она раскаялась, заявив, что связь с вербовщиком основывалась не на том, что он был членом организации, а на любви к нему.
В ноябре 2018 года Варвара Караулова попросила уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову поддержать ходатайство о ее УДО.
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Комментарии3
Происшествия , Другое , Варвара Караулова , Татьяна Москалькова , Александра Иванова , Исламское государство , РИА Новости , Вологда , Вологодская Область
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