Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции 

Lenta.ru 19 часов назад
Фото: ТАСС
Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего сотрудника управления «К» ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении 490 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает РИА Новости.
Васильев взят под стражу до 25 июня.
Ранее сообщалось, что по этому делу под стражу были заключены еще двое полковников, один бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов и один действующий — Кирилл Черкалин.
Все трое подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере: Черкалин — в получении взяток на десятки миллионов рублей, а бывшие сотрудники управления «К» Фролов и Васильев — в незаконном присвоении доли в крупной московской компании.
Во время обысков в кабинете и дома у Черкалина изъяли крупную сумму денег, коллекции часов и драгоценности. «Возможно, это будет второй Захарченко», — сказал источник, знакомый с ситуацией. У полковника МВД Дмитрия Захарченко при обыске в квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в валюте.
Последние новости
Варвара Караулова вышла на свободу Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку Команда Зеленского признала возможность мира в Донбассе по плану России
Комментарии2
Происшествия , Андрей Васильев , Дмитрий Фролов , Дмитрий Захарченко , ФСБ , МВД , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление26
«Пока не Господь Бог»: Путин о Зеленском265
Ракеты не взлетели: что сгорело на «Красмаше»21
Всем украинцам: Путин решил упростить получение гражданства246
Россиянам напомнили об очень короткой неделе
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Эксперт предсказал, чем закончит Зеленский
Украина В мире
«Пока не Господь Бог»: Путин о Зеленском
Политика В мире
Садальский обвинил Галкина в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
«Место королевы шансона свободно»: неожиданное признание Успенской
Шоу-бизнес
Лобода проигнорировала дочку Алсу после ее победы
Шоу-бизнес
Всем украинцам: Путин решил упростить получение гражданства
Политика Украина
«Он же Путин, он не спит»
Политика
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Галкин в шоке от результатов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение