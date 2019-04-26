Третий полковник ФСБ арестован по делу о коррупции

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего сотрудника управления «К» ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении 490 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

Васильев взят под стражу до 25 июня.

Ранее сообщалось, что по этому делу под стражу были заключены еще двое полковников, один бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов и один действующий — Кирилл Черкалин.

Все трое подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере: Черкалин — в получении взяток на десятки миллионов рублей, а бывшие сотрудники управления «К» Фролов и Васильев — в незаконном присвоении доли в крупной московской компании.