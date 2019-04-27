В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Тела пяти членов семьи — двух женщин и трех детей — обнаружены следователями на территории одного из садовых товариществ в Уфе . Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой МВД по Башкирии

Ранее сообщалось, о возбуждении двух уголовных дела по факту пропажи в Уфе пяти человек: 22-летней девушки и ее девятимесячного ребенка, а также матери девушки, 39-летней женщины, и двух других ее детей, мальчиков в возрасте двух и шести лет. Когда полицейские пришли к 46-летнему отчиму девушки, тот совершил самоубийство.

"Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан в ходе оперативного сопровождения двух уголовных дел, возбужденных по статье 105 УК РФ ("Убийство"), найдены тела пятерых без вести пропавших уфимцев. Сегодня погибших обнаружили на территории одного из садовых товариществ в Орджоникидзевском районе", — указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, погибших обнаружили в колодце садового участка, принадлежавшего 46-летнему мужчине.