Прокурор попросил о снисхождении для Бутиной

Арестованная в США россиянка Мария Бутиной заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием. Об этом заявил прокурор Эрик Кеннерсон за заседании суда, в ходе которого должен быть вынесен приговор.

«Бутина заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием», — сказал он.

Как передаёт РИА Новости, защита, в свою очередь, заявила, что Бутина не занималась шпионажем или разведдеятельностью и никогда не работала на российские власти.

Ранее прокуратура рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.