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Прокурор попросил о снисхождении для Бутиной 

RT на русском + ещё 3 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Арестованная в США россиянка Мария Бутиной заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием. Об этом заявил прокурор Эрик Кеннерсон за заседании суда, в ходе которого должен быть вынесен приговор.
«Бутина заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием», — сказал он.
Как передаёт РИА Новости, защита, в свою очередь, заявила, что Бутина не занималась шпионажем или разведдеятельностью и никогда не работала на российские власти.
Ранее прокуратура рекомендовала приговорить Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.
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Происшествия , США , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ
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