Стала известна судьба ракет «Сармат» на горящем заводе

Красноярске на заводе «Красмаш» горит склад с холодильниками, где боевой техники или ракет нет. Остальным цехам огонь не угрожает, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, возгорание произошло в цеху, где раньше располагался компрессорный завод «Бирюса». Сейчас его используют в качестве склада для холодильников.

«Боевой техники в горящем здании нет», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что склад расположен обособленно, поэтому остальным цехам огонь не угрожает.

По информации РИА Новости, угрозы детонации ракет «Сармат» и «Синева» нет, поскольку склады их сборки находятся в километре от горящего склада холодильников. Однако от пожара может пострадать завод по производству холодильников «Бирюса», отмечает «Интерфакс».

«Информация о том, что горит именно завод "Бирюса", проверяется», — сказал собеседник агентства.

Пожар в одном из корпусов завода «Красмаш» начался ранее 26 апреля. Горящая крыша холодильного цеха на площади 2,5 тысяч квадратных метров рухнула.