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В Петербурге возбудили дело после гибели рабочего под экскаватором 

РИА Новости 21 час назад
Фото: РИА Новости
Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ после гибели рабочего на строительном объекте, сообщает в пятницу ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Ранее ГСУ организовало доследственную проверку после того, как в четверг днем в ходе производства работ на строительном объекте, расположенном на набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге, погиб рабочий.
"Следственными органами… по результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по (статье) "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ", — говорится в сообщении.
Ранее представитель городского управления МЧС сообщал РИА Новости, что экскаватор задел рабочего во время строительных работ на набережной реки Карповки. Как уточнили в спасательном ведомстве, тело погибшего было извлечено из-под экскаватора в пятницу.
По данным региональных СМИ, инцидент произошел на месте заброшенной гостиницы "Северная корона" при разборе конструкций. Этот отель является одним из самых известных "долгостроев", его сооружение было заморожено в 90-е годы после нескольких смен собственников и подрядчиков.
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Происшествия , Криминал , МЧС , СКР , РИА Новости , Санкт-Петербург
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