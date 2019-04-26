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Красноярских воспитательниц посадили за наказание детей иголками 

360tv.ru 21 час назад
Фото: РИА Новости
Двух воспитательниц детского сада в Канске (Красноярский край) осудили за наказание детей канцелярскими кнопками и иголками. Об этом сообщила «Русская планета».
Женщин в возрасте 40 и 49 лет признали виновными в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Теперь педагоги проведут в колонии общего режима четыре года.
Уголовное дело возбудили в октябре 2018 года. Как выяснили следователи, с 2016 по 2017 годы педагоги наказывали четырех— и пятилетних детей за плохое поведение с помощью канцелярских булавок. Их втыкали в язык, ягодицы, руки, ноги подопечных. Родители узнали об этом только после того, как заметили на телах детей следы от уколов.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , Канск , Красноярский Край
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