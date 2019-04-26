Красноярских воспитательниц посадили за наказание детей иголками

Двух воспитательниц детского сада в Канске Красноярский край ) осудили за наказание детей канцелярскими кнопками и иголками. Об этом сообщила «Русская планета».

Женщин в возрасте 40 и 49 лет признали виновными в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Теперь педагоги проведут в колонии общего режима четыре года.

Уголовное дело возбудили в октябре 2018 года. Как выяснили следователи, с 2016 по 2017 годы педагоги наказывали четырех— и пятилетних детей за плохое поведение с помощью канцелярских булавок. Их втыкали в язык, ягодицы, руки, ноги подопечных. Родители узнали об этом только после того, как заметили на телах детей следы от уколов.