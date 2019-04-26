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Пожару на «Красмаше» присвоили высший для региона ранг сложности 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что площадь пожара на территории завода «КрасМаш» в регионе (входит в корпорацию «Роскосмос»), по предварительным данным, составляет пять тысяч квадратных метров.
«Пожару присвоен четвёртый ранг сложности. Это самый высокий ранг в нашем крае», — рассказал представитель ведомства в беседе с РИА Новости.
По предварительным данным, площадь возгорания — 5 тыс. квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли.
По состоянию на 20:03 (16:03 мск) к тушению пожара от ГУ МЧС России по региону привлечены 38 человек и 13 единиц техники.
Ранее сообщалось, что на территории завода «КрасМаш», где производят ракеты «Сармат» и «Синева», горит одно из зданий.
Как уточнил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко, пожар произошёл на складе холодильников.
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Происшествия , Армия , Войска , Оружие , Пожары , Владимир Устименко , Роскосмос , МЧС , РИА Новости , Красноярский Край
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