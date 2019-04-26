Пожару на «Красмаше» присвоили высший для региона ранг сложности

«Пожару присвоен четвёртый ранг сложности. Это самый высокий ранг в нашем крае», — рассказал представитель ведомства в беседе с РИА Новости.

По предварительным данным, площадь возгорания — 5 тыс. квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли.

По состоянию на 20:03 (16:03 мск) к тушению пожара от ГУ МЧС России по региону привлечены 38 человек и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на территории завода «КрасМаш», где производят ракеты «Сармат» и «Синева», горит одно из зданий.