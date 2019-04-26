В Нальчике задержали боевика, планировавшего теракт по указанию из Сирии

"Федеральной службой безопасности совместно с органами полиции 25 апреля 2019 года в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики задержан член запрещенной в Российской Федерации МТО "Исламское государство"*, планировавший совершение террористического акта с использованием изготовленного им самодельного взрывного устройства (СВУ)", — говорится в сообщении.

По месту его проживания обнаружено указанное СВУ, литература экстремистской направленности и другие доказательства причастности задержанного к подготовке теракта.

По данным ведомства, ранее задержанный входил в состав т.н. "баксанской" бандгруппы, по указанию главарей которой занимался изготовлением самодельных взрывных устройств, которые использовались при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыву сотрудников правоохранительных органов на территории Кабардино-Балкарии с 2009 по 2012 год.

"После нейтрализации главарей и активных членов указанной бандгруппы установил конспиративные контакты с модераторами МТО, находящимися на территории Сирии, от которых получил указание на подготовку и проведение террористической акции", — говорится в сообщении.

Следственным подразделением Управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской республике возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта.

*Запрещённая в России террористическая организация