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В Нальчике задержали боевика, планировавшего теракт по указанию из Сирии 

РИА Новости + ещё 23 22 часа назад
Фото: РИА Новости
В Нальчике задержан бывший бомбист баксанской бандгруппы, член группировки "Исламское государство"*, планировавший теракт по указанию из Сирии, сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности совместно с органами полиции 25 апреля 2019 года в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики задержан член запрещенной в Российской Федерации МТО "Исламское государство"*, планировавший совершение террористического акта с использованием изготовленного им самодельного взрывного устройства (СВУ)", — говорится в сообщении.
По месту его проживания обнаружено указанное СВУ, литература экстремистской направленности и другие доказательства причастности задержанного к подготовке теракта.
По данным ведомства, ранее задержанный входил в состав т.н. "баксанской" бандгруппы, по указанию главарей которой занимался изготовлением самодельных взрывных устройств, которые использовались при нападении на Баксанскую ГЭС в 2010 году и подрыву сотрудников правоохранительных органов на территории Кабардино-Балкарии с 2009 по 2012 год.
"После нейтрализации главарей и активных членов указанной бандгруппы установил конспиративные контакты с модераторами МТО, находящимися на территории Сирии, от которых получил указание на подготовку и проведение террористической акции", — говорится в сообщении.
Следственным подразделением Управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской республике возбуждено уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта.
*Запрещённая в России террористическая организация
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Происшествия , Африка , Криминал , ФСБ , Исламское государство , МВД , Кабардино-Балкарская Республика , Нальчик , Сирия
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