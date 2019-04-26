Крупный пожар: загорелся российский оборонный завод «Красмаш»

Красноярске загорелся оборонный завод «Красмаш», произошло обрушение кровли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Красноярскому краю.

МЧС рассказали, что возгорание произошло в холодильном корпусе, огонь распространился на 5 тысяч кв. метров. На площади 2,5 тысячи кв. метров обрушилась кровля. Пожару присвоен 4 ранг сложности — самый высокий в регионе.

В тушении задействованы 64 человека и 16 автоцистерн. Погибших и пострадавших нет.

«Роскосмосе» , в свою очередь, заявили, что горят склады завода по производству холодильников «Бирюса», расположенные на территории «Красмаша». Самому оборонному предприятию, по заверению госкорпорации, огонь не угрожает.

«Красмаш» работает с 1932 года и считается стратегически важным объектом. Завод производит баллистические ракеты «Синева» и новые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», идущие на смену «Воеводе» («Сатана» по классификации НАТО ).