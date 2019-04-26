Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупный пожар: загорелся российский оборонный завод «Красмаш» 

Рамблер + ещё 26 22 минуты назад
В Красноярске загорелся оборонный завод «Красмаш», произошло обрушение кровли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Красноярскому краю.
В МЧС рассказали, что возгорание произошло в холодильном корпусе, огонь распространился на 5 тысяч кв. метров. На площади 2,5 тысячи кв. метров обрушилась кровля. Пожару присвоен 4 ранг сложности — самый высокий в регионе.
В тушении задействованы 64 человека и 16 автоцистерн. Погибших и пострадавших нет.
В «Роскосмосе», в свою очередь, заявили, что горят склады завода по производству холодильников «Бирюса», расположенные на территории «Красмаша». Самому оборонному предприятию, по заверению госкорпорации, огонь не угрожает.
«Красмаш» работает с 1932 года и считается стратегически важным объектом. Завод производит баллистические ракеты «Синева» и новые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», идущие на смену «Воеводе» («Сатана» по классификации НАТО).
Также предприятие производит модули разгонного блока для ракет «Зенит» и «Протон».
Комментарии118
Происшествия , Видео , Зенит , Роскосмос , МЧС , НАТО , Красноярск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина в предвкушении: ЦИК объявит итоги выборов2
Смертная казнь? США решают судьбу Ассанжа5
Санкционный план: Киев готовит новый «удар» по России69
Тайна раскрыта: Зеленский встретился с премьер-министром119
Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии283
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение