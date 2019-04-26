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Движение машин перекрыто из-за пожара в Москве 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Схема движения автомобилей по Ленинскому проспекту изменена в связи с возгоранием в Российском государственном университете нефти и газа им. И. М. Губкина.
Проезд по дублёру трассы в сторону области от Молодёжной улицы до перекрёстка с Ломоносовским проспектом, сообщается в Twitter ЦОДД. На месте происшествия в настоящий момент работают экстренные службы.
Ранее News.ru сообщал, что возгорание в учебном заведении локализовано на площади 30 квадратных метров. Из здания вывели более трёх тысяч человек.
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Происшествия , Новости Москвы , Пожары , Москва
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