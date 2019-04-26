Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ Докучаев обжаловал приговор

"Мы обжаловали приговор в отношении Докучаева и просим Верховный суд РФ смягчить моему доверителю срок наказания", — сказал защитник.

Московский окружной военный суд 10 апреля признал Докучаева виновным в совершении преступления по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и назначил ему наказание в виде шести лет колонии строгого режима. Осужденный лишен также звания майора. Суд зачел ему в срок наказания время, проведенное под стражей с декабря 2016 года.

В ходе следствия Докучаев свою вину признал частично и заключил досудебное соглашение со следствием.