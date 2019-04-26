Бывший оперуполномоченный Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России Дмитрий Докучаев, осужденный на шесть лет колонии строгого режима за государственную измену, обжаловал приговор. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Чегодайкин.
"Мы обжаловали приговор в отношении Докучаева и просим Верховный суд РФ смягчить моему доверителю срок наказания", — сказал защитник.
Московский окружной военный суд 10 апреля признал Докучаева виновным в совершении преступления по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и назначил ему наказание в виде шести лет колонии строгого режима. Осужденный лишен также звания майора. Суд зачел ему в срок наказания время, проведенное под стражей с декабря 2016 года.
В ходе следствия Докучаев свою вину признал частично и заключил досудебное соглашение со следствием.
26 февраля Московский окружной военный суд признал виновными в госизмене и приговорил бывшего начальника отдела оперативного управления ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова и начальника отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова к 22 и 14 годам колонии строгого режима соответственно. По данным следствия, обвиняемые передавали США сведения, составляющие государственную тайну. Кроме того, 1 апреля Мосгорсуд приговорил к 7 годам колонии строгого режима еще одного фигуранта этого дела Георгия Фомченкова, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.