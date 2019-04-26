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Метеорит пробил крышу жилого дома в Коста-Рике 

News.ru + ещё 1 21 час назад
Фото: РИА Новости
Метеорит упал на крышу частного дома в Коста-Рике. Падение небесного тела наблюдала вся страна.
Владелица пострадавшего дома в это время смотрела телевизор и была очень напугана, когда услышала громкий хлопок в одной из комнат. Там она обнаружила дыру в крыше, два разбитых стола и ещё тёплый камень.
Как пишет сайт телеканала «Звезда», факт находки уже подтвердили местные власти. Теперь семье нужно дождаться результатов экспертизы, которая докажет космическое происхождение камня. После этого можно будет продать его и окупить все затраты, связанные с восстановлением крыши дома. По оценкам экспертов, стоимость осколка метеорита может составить $10 000.
Ранее News.ru писал, что астрономы разработают систему оповещения россиян о метеоритах и астероидах. Таким образом учёные намерены повысить защищённость планеты от столкновения с телами из космоса
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