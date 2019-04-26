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Все СИЗО Москвы проверят после отравления арестантов в «Матросской тишине» 

Вечерняя Москва 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Во всех следственных изоляторах Москвы будут проведены внеплановые проверки и обыски после скандала с отравлением неизвестным веществом трех арестантов в СИЗО «Матросская тишина».
Уточняется, что соответствующее указание поступило от начальника УФСИН по Москве, генерал-майора Сергея Мороза. Изучать объекты будут на предмет наличия запрещенных предметов. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее на одном из интернет-сайтов сообщалось, что на востоке столицы произошла массовая передозировка заключенных наркотическими средствами. Об отравлении в изоляторе «Матросская тишина» также уведомил заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко, который уточнил, что погибли два человека и еще два находятся в реанимации. По данному делу была организована проверка.
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Происшествия , Криминал , Валерий Максименко , Сергей Мороз , ФСИН , РИА Новости , Москва
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