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Путин выразил соболезнования пострадавшей от наводнений ЮАР 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту ЮАР. Африканская страна серьезно пострадала от наводнений и оползней.
В телеграмме на имя Сирила Рамафозы российский президент подчеркнул, что россияне поддерживают жителей ЮАР, близкие которых пострадали в природной катастрофе.
«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений и оползней в юго-восточных районах вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — сказано в послании.
Более 70 человек погибли в ЮАР от наводнений, вызванных сильнейшими дождями. В республику пришел тропический циклон, обычно обходящий ее стороной. Оползни разрушают дома, блокируют дороги, обрывают линии электропередачи. Тысячам людей пришлось эвакуироваться из затопленных районов.
Сильнее всего стихия ударила по юго-восточным провинциям страны. Особенно пострадали Квазулу-Натал и Восточно-Капская провинция. Туда уже приехал президент Сирил Рамафоза. Он пообещал, что правительство поддержит пострадавших и семьи погибших. Военные пришли на помощь гражданскому населению и помогают эвакуировать людей, отрезанных водой от мира.
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Происшествия , Погода , Пожары , Политика , Владимир Путин , ЮАР
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