Путин выразил соболезнования пострадавшей от наводнений ЮАР

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту ЮАР . Африканская страна серьезно пострадала от наводнений и оползней.

В телеграмме на имя Сирила Рамафозы российский президент подчеркнул, что россияне поддерживают жителей ЮАР, близкие которых пострадали в природной катастрофе.

«Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений и оползней в юго-восточных районах вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — сказано в послании.

Более 70 человек погибли в ЮАР от наводнений, вызванных сильнейшими дождями. В республику пришел тропический циклон, обычно обходящий ее стороной. Оползни разрушают дома, блокируют дороги, обрывают линии электропередачи. Тысячам людей пришлось эвакуироваться из затопленных районов.

Сильнее всего стихия ударила по юго-восточным провинциям страны. Особенно пострадали Квазулу-Натал и Восточно-Капская провинция. Туда уже приехал президент Сирил Рамафоза. Он пообещал, что правительство поддержит пострадавших и семьи погибших. Военные пришли на помощь гражданскому населению и помогают эвакуировать людей, отрезанных водой от мира.