Около 3 тыс. человек эвакуировали из здания РГУ нефти и газа им. И. Губкина из-за пожара

Около 3 тыс. человек эвакуировали из-за возгорания в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. И. Губкина. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«По адресу: Ленинский проспект, д. 65, корп. 1, в РГУ нефти и газа им. И. Губкина произошло возгорание. Из здания вывели около 3 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате пожара произошло частичное обрушение потолка.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что из окна восьмого этажа университета идет черный дым. По предварительным данным, пожар произошел в одной из аудиторий, в коридорах наблюдается задымление.