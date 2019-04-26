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Около 3 тыс. человек эвакуировали из здания РГУ нефти и газа им. И. Губкина из-за пожара 

Агентство «Москва» + ещё 36 3 часа назад
Фото: Public domain
Около 3 тыс. человек эвакуировали из-за возгорания в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. И. Губкина. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«По адресу: Ленинский проспект, д. 65, корп. 1, в РГУ нефти и газа им. И. Губкина произошло возгорание. Из здания вывели около 3 тыс. человек», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате пожара произошло частичное обрушение потолка.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что из окна восьмого этажа университета идет черный дым. По предварительным данным, пожар произошел в одной из аудиторий, в коридорах наблюдается задымление.
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Происшествия , Пожары , АГН "Москва"
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