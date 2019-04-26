В Челябинске эвакуировали школу из-за возгорания в туалете

Более 350 человек, в том числе учащихся и персонал, эвакуировали в пятницу из школы №151 в Челябинске , по предварительным данным, из-за возгорания лотка в туалете, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС по региону.

По данным спасательного ведомства, в пятницу поступило сообщение в пожарно-спасательную часть Челябинска о возгорании в школе №151.

"До прибытия пожарных возгорание было ликвидировано персоналом учебного заведения. Также до прибытия пожарных из школы были эвакуированы 365 человек, в том числе учащиеся и персонал", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что, по предварительным данным, возгорание произошло в туалете, где один из учащихся поджег лоток.

Причины пожара устанавливаются, добавила она.