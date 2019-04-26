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Нервный пассажир захотел выйти из летящего самолета и устроил переполох на борту 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Пассажир авиакомпании easyJet попытался открыть аварийную дверь во время полета и напугал стюардесс и пассажиров. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Лондона в Пизу. По словам очевидцев, 30-летний британец дернул дверь после того, как вышел из туалета.
«Я видел, как этот парень направился к уборной. Он выглядел нервным и был в тяжелом пальто. Как только он вышел из туалета, подошел к аварийному выходу, схватился за ручку и попытался открыть дверь», — рассказал свидетель Ричард Коньярд.
После этого стюардессы стали просить невменяемого британца остановиться, а пассажиры в панике начали кричать и плакать. В итоге несколько мужчин схватили нарушителя и усадили его в кресло.
Они сдерживали его на месте до самого приземления в Пизе, после чего передали буйного пассажира полиции.
В ноябре 2018 года пассажир авиакомпании Air Moldova захотел выпрыгнуть из самолета на высоте 10 тысяч метров. Успокоить дебошира было невозможно, поэтому летевшие тем же рейсом молдавский депутат Григорий Новак и другие парламентарии связали его ради избежания паники на борту. После приземления мужчину забрала полиция.
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Происшествия , Easyjet , Пиза
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