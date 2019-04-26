Тело четвертого горняка достали из шахты в ЛНР, где произошла авария

Тело четвертого горняка достали на поверхность из-под завалов на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил журналистам глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

"На 12.00 (совпадает с мск) из первого штрека из-под завалов извлечен четвертый пострадавший без признаков жизни. Тело поднято на поверхность, осмотрено судмедэкспертами, доставлено в морг, — сказал министр.

В четверг, по данным главы ЛНР Леонида Пасечника, на шахте "Схидкарбон" взорвался метан. МЧС республики сообщало, что три горняка погибли, еще 14 пропали без вести. В пятницу утром на помощь спасателям ЛНР прибыли горноспасатели из города Шахты Ростовской области.