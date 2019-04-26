В Бангладеш покончил с собой студент, спасавший людей при крушении здания

Активист Навшад Хасан Химу (Nawshad Hasan Himu), который спасал людей при обрушении многоэтажного здания Rana Plaza в округе Дакка в центральной части Бангладеш , покончил с собой в шестую годовщину трагедии, сообщает местная газета Daily Star.

Как пишет издание, активист был доставлен в больницу, где он скончался. Младший полицейский инспектор города Савар Асгар Али подтвердил, что причиной смерти стало самоубийство, однако обстоятельства инцидента еще выясняются. Полицейский отметил, что Химу был замкнутым человеком.

Бывший президент студенческой организации Bangladesh Chhatra Federation Соикат Маллик (Soikat Mallick), в которую входил погибший, сообщил, что трагедия в Rana Plaza повлияла на Химу.

"Мы работали в качестве волонтеров во время обрушения здания Rana Plaza. С тех пор он не был прежним. Он был травмирован этим инцидентом", — сообщил Маллик.

По информации издания Dhaka tribune, молодой человек звонил своей матери перед самоубийством. По ее словам, он был в подавленном настроении.

В 2013 году округе Дакка обрушилось 8-этажное здание Rana Plaza, после чего начался пожар, в котором погибли и пострадали около 3700 человек. В возведенном полулегально и без соблюдения каких-либо норм комплексе, кроме пяти текстильных фабрик, также располагались три банка и несколько торговых центров. Как выяснилось впоследствии, главной причиной трагедии стали установленные на крыше четыре мощных электрогенератора. Их вибрации в сочетании с вибрацией швейных станков привели к образованию трещин в фундаменте здания.