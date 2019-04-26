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Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: ТАСС
Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
На данный момент Рубан уже находится за пределами Украины, предположительно, в столице Польши Варшаве, передает агентство УНН со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
16 апреля украинский суд освободил депутата Верховной рады Надежду Савченко и экс-переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана из-под стражи.
Напомним, Савченко и Рубана обвиняют в том, что они якобы собирались напасть на Верховную раду и даже убить президента Украины Петра Порошенко. Утверждалось, что она якобы были намерены «минометами обрушить купол Рады» и «добить из автоматов» выживших.
Рубану были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины: «Незаконное обращение с оружием», «Подготовка преступления» и «Террористический акт».
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Происшествия , Криминал , Петр Порошенко , Надежда Савченко , МВД , Верховная Рада , Варшава , Польша
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