Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину

Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины

На данный момент Рубан уже находится за пределами Украины, предположительно, в столице Польши Варшаве , передает агентство УНН со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах

Напомним, Савченко и Рубана обвиняют в том, что они якобы собирались напасть на Верховную раду и даже убить президента Украины Петра Порошенко . Утверждалось, что она якобы были намерены «минометами обрушить купол Рады» и «добить из автоматов» выживших.

Рубану были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины: «Незаконное обращение с оружием», «Подготовка преступления» и «Террористический акт».