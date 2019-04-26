Ученики кадетского корпуса массово отравились под Красноярском

Проверку по факту отравления 17 воспитанников кадетского корпуса в посёлке Кедровый Красноярского края начал Роспотребнадзор . Специалисты ведомства выясняют обстоятельства случившегося.

По данным краевого Минздрава, в состоянии лёгкой и средней степени тяжести госпитализированы шесть курсантов в возрасте 12–13 лет. Остальных детей родители забрали домой из больницы под расписку, сообщает местный телеканал ТВК.

Как заявили в кадетском корпусе, речь может идти не о массовом отравлении, а о стрессе, якобы вызванном грядущей контрольной работой. Также руководство корпуса предположило, что дети могли отравиться не в столовой, а за пределами учебного заведения.

Как писал News.ru, ранее 17 человек отравились шаурмой в Новосибирске. Медики обнаружили у всех сальмонеллёз.