Проверку по факту отравления 17 воспитанников кадетского корпуса в посёлке Кедровый Красноярского края начал Роспотребнадзор. Специалисты ведомства выясняют обстоятельства случившегося.
По данным краевого Минздрава, в состоянии лёгкой и средней степени тяжести госпитализированы шесть курсантов в возрасте 12–13 лет. Остальных детей родители забрали домой из больницы под расписку, сообщает местный телеканал ТВК.
Как заявили в кадетском корпусе, речь может идти не о массовом отравлении, а о стрессе, якобы вызванном грядущей контрольной работой. Также руководство корпуса предположило, что дети могли отравиться не в столовой, а за пределами учебного заведения.
Как писал News.ru, ранее 17 человек отравились шаурмой в Новосибирске. Медики обнаружили у всех сальмонеллёз.