«С особой жестокостью»: за что ребенка сожгли в печи

Омске от ожогов скончался двухлетний мальчик, которого его родной дедушка посадил в горящую печь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Врачи проводили противошоковую терапию, пытаясь стабилизировать его состояние, консультировались со специалистами федеральных центров, но ожоги оказались слишком тяжелыми.

22 апреля 53-летний житель Омска в состоянии сильного опьянения отобрал у жены двухлетнего внука, выгнал ее из дома и засунул мальчика головой в горящую печь. Бабушке вместе с соседкой удалось отобрать мальчика и вызвать скорую помощь. Ребенок не погиб сразу, так как застрял плечами в проеме печи.

В омском управлении Следственного комитета (СК) РФ сообщили, что мальчика госпитализировали с многочисленными ожогами более 50 процентов головы и тела.

Позже на допросе у следователей дед заявил, что не помнит событий того вечера и не верит, что мог совершить такое, поскольку любил внука. По ходатайству следствия суд арестовал мужчину на два месяца. Ему вменяют статью об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Максимальное наказание по этой статье — пожизненный срок.

Теперь следователи собираются выяснить условия жизни и воспитания мальчика, а также дать оценку работе социальных служб. Представитель местного управления СК Лариса Болдинова рассказывала «СуперОмску», что семья мальчика была неблагополучной, жила бедно и в условиях антисанитарии. Пять лет назад семью сняли с учета в органах профилактики. Ребенка воспитывала 21-летняя мать, которая до своего 18-летия часто убегала из дома. В день, когда дедушка напал на внука, она была на работе.

Источник «СуперОмска» в силовых структурах заявил , что перед совершением преступления дед мальчика пил несколько дней подряд, скорее всего, у него началась «белая горячка». По версии, которую приводит Ngs55.ru, ему привиделся «черт» вместо ребенка.

По информации «Комсомольской правды», после совершения преступления мужчина сбежал, его удалось задержать только на следующий день.

«Я согласен, что меня надо изолировать», — заявил мужчина на заседании суда.

«КП» отмечает, что у мужчины была судимость за кражу. Местный участковый сообщил, что этот человек злоупотреблял алкоголем, общался с «лицами с криминальным прошлым», бил жену и двух дочерей.

Сосед семьи рассказал Ngs55.ru, что в пьяном состоянии мужчина всегда становился буйным. Раньше он работал водителем маршрутки, но из-за пристрастия к алкоголю его уволили и он начал пить еще больше. Между запоями он занимался домом, утеплял стены и ставил пластиковые окна, но весь двор завялил хламом. На его участке стоит пассажирская «Газель», из сидений которой он соорудил качели для внука.